Удалить объект из изображения и выровнять фон.

Есть 2 изображения:

http://coral-best.com/Product/BAD/Emu%20oil%20with%20Tea%20Tree%20oil.jpg

http://coral-best.com/Product/BAD/Chewable%20Calcium%20with%20Vitamins%20C&D.jpg

Хотел удалить в них изображение товара, а затем выровнять фон. В удалении товара не возникло проблем, а вот выровнять фон не получилось. Требуется помощь специалистов.

Нужно показать через показ удалённого рабочего стола как это сделать. Можно использовать для этого скайп и программу Teamweaver 6.