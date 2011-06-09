Срочная ретушь фото

Есть 10 фото. Размер исходников по 7 мб, поэтому здесь превью.

Видно, какое количество мусора. Дом весь облицован стеклом.

Нужно убрать мусор, сделать облицовку стен (на 2-х фото), убрать стикеры со стекол, сшить 4 панорамы.

Прошу указать сколько фото и за сколько денег вы успеете сделать к 7 утра

Если вы не делали подобные работы и/или у вас нет в портфеле примеров, то пожалуйста, не тратьте попусту свое и мое время.