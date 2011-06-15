Обработка 2-х фотографий

Есть фото помещения, где нужно "вымыть" пол, "обшить" балки гипроком, покрасить потолок, убрать кронштейны над окнами, провода и прочий мусор. Затем склеить в панораму. Менять интерьер не надо. Нужен просто хороший вид помещения, сделанного "под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо обработать 2 фотографии в шапку сайта.
Пример того что есть и того что хочется видеть в прикрепленном файле.
Сделать нужно сегодня.
Предпочтение отдам фрилансерам, показавшим ссылки на подобные работы.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна обработка фото. Обработка включает: кадрирование, работа с цветом, светом, кожей, фоном, фигурой и т.д. Пример в приложении Пишите цену за фото и срокиОбработка фотографий25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Надо красиво отретушировать 49 фотографий Рассмотрю все предложения.Завершен13 лет назад
- $30
Обработка фотографий. Техническое задание: обработка для интернет-магазина - необходимо обработать фотографии цветочных букетов, композиций - разрешение 1024х768 - одинаковые по возможности пропорции - фон прозрачный - фон белый 69 шт.Завершен13 лет назад
Требуется выполнить следующее: 1. Найти в инете качественные фотографии прилагаемых "пушек". 2. Обработать их согласно приложенной инструкции. Пушки: М-16, Галил, Кольт 1873, Парабеллум, Стечкин, Глок-19, Смит-н-Вессон M&P, Бекас М, Моссберг 500, Беретта 1201 Инструкция прилагается. Пункт 5 игнорируем - оружие ...Завершен13 лет назад
http://corona.lg.ua/ нужно на все фото из раздела фотогалерея кафе (http://corona.lg.ua/cafe/photo/) и ресторана (http://corona.lg.ua/restoran/gallery/) наложить лого и закачать назад ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРОЕКТ укажите цену за ВСЮ работу и сроки выполнения Все фото выливаются и заливаюся по ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Профессиональные фотографии. Нужно: отконтрастить, обрезать, возможно, сделать темную виньетку, поставить лого и сделать ресайз. Принимаю только предложения с ценой.Завершен13 лет назад
Отрисовка на фото автомобильного интерьера: дополнение линий, швов, изменение цветов и пр. будет 2 фото для обработки. Подробности через скайп.Завершен13 лет назад
Восстановление 100+ открыток 1900 года выпуска.Завершен13 лет назад
Добрый день. Необходима обработка фотографий для фотокниги, примерно 100 фоток. Фотографии разного качества, есть старые фотографии (грязные, немного рваные), которые требуют длительной обработки - около 10 шт. Остальные фотки средней сложности или. Кто готов взяться за такую работу. Присылайте Ваши ...Обработка фотографий50 заявокЗакрыт13 лет назад