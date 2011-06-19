Красиво отретушировать фото

$100
Обработка фотографийЗавершен18 заявок652 просмотра
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Надо красиво отретушировать 49 фотографий

Рассмотрю все предложения.

13 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Zhorzh
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа! Спасибо за красивую ретушь и подстановку фонов, фотографии получились шикарные! Очень понравилось работать с Георгием, все быстро и с хорошими рекомендациями!
Хороший заказчик с четко поставленной задачей! точное ТЗ. Заказчик точно знает, чего хочет. Рекомендую! Было приятно иметь дело! Надеюсь на постоянное сотрудничество :)
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