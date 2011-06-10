Обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт40 заявок557 просмотров
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Необходимо обработать и об травить порядка 40 фотографий.

Фотографии - приготовленная пицца в домашних условиях.

Задача обработать так чтобы выглядело аппетитно и привлекательно.

Жду от вас цен и сроков, буду выбирать самый адекватный для меня вариант.

Фотография для тех кто хотел выполнить тестовое задание. Принятый вариант оплачиваю!

http://narod.ru/disk/16209587001/DSC01994.JPG.html

13 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
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Goodvit
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