Обработка фотографий

Необходимо обработать и об травить порядка 40 фотографий.

Фотографии - приготовленная пицца в домашних условиях.

Задача обработать так чтобы выглядело аппетитно и привлекательно.

Жду от вас цен и сроков, буду выбирать самый адекватный для меня вариант.

Фотография для тех кто хотел выполнить тестовое задание. Принятый вариант оплачиваю!

http://narod.ru/disk/16209587001/DSC01994.JPG.html