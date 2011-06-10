Обработка букетов

Необходимо обработать и об травить порядка 40 фотографий. Фотографии - приготовленная пицца в домашних условиях. Задача обработать так чтобы выглядело аппетитно и привлекательно. Жду от вас цен и сроков, буду выбирать самый адекватный для меня вариант. Фотография для тех ...