Приватно для Каленская Наташа (kalenska)

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Приватно для Каленская Наташа (kalenska)

Создание картинок для сайта (товара)

13 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
kalenska
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$1
3 дня
Заказчик просто не оплатил выполненную работу, при этом снова и снова обещая произвести оплату в следующий раз говорил срочно нужно сделать то и то, но так как по началу он вызвал доверие\оплачивал в срок\ я выполняла и отправляла исходники после этого вновь и вновь говорилось, что я уже точно отправлю да и было что говорил Я УЖЕ ОТПРАВИЛ при этом все мои уникальные картинки заказчик красиво выложил на сайты letom-zima.ru, china-mobi.ru, kitay-fon.ru, kitayskiy4g.ru где например прописано Копирование материалов сайта China-Mobi.ru - ЗАПРЕЩЕНО авторскими правами, смешно... Выходя из выше написаного: фрилансеры если будете работать то обязательно с предоплатой в 100%, сам заказчик очень красиво и галантно врёт.
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