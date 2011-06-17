Ретушь 6 фото

Есть 2 изображения: http://coral-best.com/Product/BAD/Emu%20oil%20with%20Tea%20Tree%20oil.jpg http://coral-best.com/Product/BAD/Chewable%20Calcium%20with%20Vitamins%20C&D.jpg Хотел удалить в них изображение товара, а затем выровнять фон. В удалении товара не возникло проблем, а вот выровнять фон не получилось. Требуется помощь специалистов. Нужно показать через показ удалённого рабочего стола как это ...
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Ретушь фотографий
архив: http://narod.yandex.ru/disk/16109636001/office.rar
Если готовы выполнить работу, то пришлите тест - очистка пола
Фото 5833
Исправить перспективу
Убрать плитки, кот. лежат на полу
Покрасить потолок
Убрать кусок провода на дальней балке
Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.
Удалить металлические кронштейны над окнами
Фото 5844
Исправить перспективу
Обшить верхушки колонн гипроком
Покрасить потолок
Довести пол до стены
Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.
Удалить металлические кронштейны над окнами
Фото 5860, 5861, 5862 и 5863
Сшить в панораму
Исправить перспективу
Обшить верхушки колонн гипроком
Покрасить потолок
Убрать провода на полу
Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.
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