Ретушь 6 фото

$50
Обработка фотографийЗавершен5 заявок265 просмотров
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Ретушь фотографий

архив: http://narod.yandex.ru/disk/16109636001/office.rar

Если готовы выполнить работу, то пришлите тест - очистка пола

Фото 5833

Исправить перспективу

Убрать плитки, кот. лежат на полу

Покрасить потолок

Убрать кусок провода на дальней балке

Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.

Удалить металлические кронштейны над окнами

Фото 5844

Исправить перспективу

Обшить верхушки колонн гипроком

Покрасить потолок

Довести пол до стены

Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.

Удалить металлические кронштейны над окнами

Фото 5860, 5861, 5862 и 5863

Сшить в панораму

Исправить перспективу

Обшить верхушки колонн гипроком

Покрасить потолок

Убрать провода на полу

Вымыть пол, чтобы была видна металлическая текстура и разбиение на плитки.

13 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Илья отлично справился с работой - в заваленном мусором помещении навел чистоту и порядок. Работу выполнил на совесть, все время был на связи. Эти "до" и "после" будут украшением портфолио))
Работа попалась на редкость сложная, но интересная. Благодарю Елену, что соправаждала проект, помогала не только словом, но и делом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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