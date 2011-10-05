Обработка фото и не только. Всегда Ответственное и Качественное выполнение
Рад видеть Вас на моей страничке.
О себе: окончил Тамбовское Высшее Военное Авиационное училище Радиоэлектроники, а также Ярославское Высшее Зенитное Ракетное училище ПВО.
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Всегда ответственное и качественное выполнение проектов.
Предлагаю услуги:
1.Обработка фото
- ретушь;
- фотомонтаж;
- фотоколлаж;
- цветокоррекция;
- обработка RAW.
2. Разработка логотипов.
3. Перевод Растрового изображения в вектор.
4. Рисунки и иллюстрации
5. Фирменный стиль
6. Полиграфия
- визитки
- баннеры
- пригласительные
- афиши.
7. И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МНЕ ПО СИЛАМ.
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Портфолио
- Работа №20 Обработка фото для печати каталога497 просмотров
- Работа №20 Обработка фото для печати каталога459 просмотров
- Работа №20 Обработка фото для печати каталога415 просмотров
- Работа №20 Обработка фото для печати каталога441 просмотр
- Работа №20 Обработка фото для печати каталога401 просмотр
- Сложная обтравка студийного фото1124 просмотра
- Обработка фото для мастерской венецианских масок338 просмотров
- Ретушь женского портрета1252 просмотра
- Работа №19 Абакумов Виктор Семёнович1936 просмотров
- Работа668 просмотров
- Работа №18 Шапка для сайта215 просмотров
- Обтравка шарфика с помощью пера450 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
Работой доволен, выполнена качественно и в срок. Думаю, что будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Второй раз сотрудничаем и второй раз только положительные впечатления. Даже если и была задержка по оплате, то на это была обоснованная причина, так что мне не пришлось волноваться. Буду рад продолжить сотрудничество.
$250
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, всё сделано быстро и качественно!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Только положительные впечатления. Грамотное ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую всем и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$30
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно, все пожелания учтены, результатом очень доволен.
Ответный отзыв
Доволен работой с Богданом. Поставил задачу, после выполнения работы тут же оплатил. Советую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Задание было сделано оперативней чем ожидал. Все потребности были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеством с Алексеем. Понятное ТЗ, незамедлительная оплата. Рекомендую.
$17
10 баллов
12 лет назад
Оперативно, ответственно и то что нужно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Только положительные впечатления. Рад буду еще сотрудничать с Владимиром.
Обработка фотографий
18 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $15
от 3 дней
нет рейтинга