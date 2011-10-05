_Chups_

Илья Чумаченко _Chups_

 
36 летРоссия/Брянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка фото и не только. Всегда Ответственное и Качественное выполнение

Рад видеть Вас на моей страничке.

О себе: окончил Тамбовское Высшее Военное Авиационное училище Радиоэлектроники, а также Ярославское Высшее Зенитное Ракетное училище ПВО.

Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления.

Всегда ответственное и качественное выполнение проектов.

Предлагаю услуги:

1.Обработка фото

- ретушь;

- фотомонтаж;

- фотоколлаж;

- цветокоррекция;

- обработка RAW.

2. Разработка логотипов.

3. Перевод Растрового изображения в вектор.

4. Рисунки и иллюстрации

5. Фирменный стиль

6. Полиграфия

- визитки

- баннеры

- пригласительные

- афиши.

7. И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МНЕ ПО СИЛАМ.

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Отзывы заказчиков
kodes
43 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Обработать 250 фотографий
Работой доволен, выполнена качественно и в срок. Думаю, что будем сотрудничать в дальнейшем.
Второй раз сотрудничаем и второй раз только положительные впечатления. Даже если и была задержка по оплате, то на это была обоснованная причина, так что мне не пришлось волноваться. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
kodes
43 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Обработать фотографии для печати каталогов
Отличный исполнитель, всё сделано быстро и качественно!
Хороший заказчик. Только положительные впечатления. Грамотное ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую всем и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
PereBod4ik
Богдан 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать цветную из ч/б фотографии
Работа выполнена качественно, все пожелания учтены, результатом очень доволен.
Доволен работой с Богданом. Поставил задачу, после выполнения работы тут же оплатил. Советую.
Ответный отзыв
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вырезать элемент и поместить на фон
Задание было сделано оперативней чем ожидал. Все потребности были учтены. Рекомендую!
Был рад сотрудничеством с Алексеем. Понятное ТЗ, незамедлительная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Ретуширование фотографий
Оперативно, ответственно и то что нужно. Всем рекомендую!
Хороший заказчик. Только положительные впечатления. Рад буду еще сотрудничать с Владимиром.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
18 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $15
от 3 дней
нет рейтинга