Ретуширование фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок227 просмотров

Необходимо отретушировать несколько фотографий порядка 10. Выровнять освещение, убрать мелкие ненужные объекты, сделать однотипный фон, добавить блеск металлическим элементам.

Обязательно указывайте стоимость работы за 1 фотографию.

В примере, что есть, и что хочется.

Как хочется http://apex-beer.com/sites/default/files/beer-plant.jpg

Прикрепленный файл, что отсняли.

14 лет назад
Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

_Chups_
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Оперативно, ответственно и то что нужно. Всем рекомендую!
Хороший заказчик. Только положительные впечатления. Рад буду еще сотрудничать с Владимиром.
istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

_Chups_
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад