Редактирование фотографии.
Ретуширование фотографий
Необходимо отретушировать несколько фотографий порядка 10. Выровнять освещение, убрать мелкие ненужные объекты, сделать однотипный фон, добавить блеск металлическим элементам.
Обязательно указывайте стоимость работы за 1 фотографию.
В примере, что есть, и что хочется.
Как хочется http://apex-beer.com/sites/default/files/beer-plant.jpg
Прикрепленный файл, что отсняли.
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