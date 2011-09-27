Проект для Черный Александр (Shmzkh)

Александр быстро выполнил поставленную задачу. В его работе чувствуется профессионализм. Из фотографий с низким качеством получились довольно неплохие рекламные продукты. Александр имеет опыт в создании рекламных фотографий и хороший вкус. Его фотографии хорошо вписались с общий дизайн сайта. За что ему огромное спасибо!