Проект для Черный Александр (Shmzkh)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки151 просмотр

Обработка 8-ми фотографий для слайдера на главную страницу сайта.

14 лет назад
igor_soh
Игорь 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Shmzkh
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Александр быстро выполнил поставленную задачу. В его работе чувствуется профессионализм. Из фотографий с низким качеством получились довольно неплохие рекламные продукты. Александр имеет опыт в создании рекламных фотографий и хороший вкус. Его фотографии хорошо вписались с общий дизайн сайта. За что ему огромное спасибо!
Спасибо Игорю за предоставленную работу. Хорошо сформированное задание, отличное изложение мыслей. Оплата своевременная, в полном объеме. Было очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

Shmzkh
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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