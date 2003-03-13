Обработка фотографий в Raw

Подобрать по картинки 36 картинок к статьям, по теме спецтехника и строительство. Картинка должна напрямую отражать тему статьи. Брать с самых разных сайтов. Потом их сильно видозменить. Выслать исходную картинку и видоизмененную. К каждой ...