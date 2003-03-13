Обработка фотографий в Raw

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок473 просмотра

Добрый день.

Ищется специалист по обработке фотографий в Raw. На постоянку.

Желательно из РБ, но варианты рассмотрю.

Цена за 1 обработку, примеры работ - от вас.

14 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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