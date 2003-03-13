Нужно одна компиляция 2х плоских фотографий - добавить к объекту пейзаж (фон). Либо нарисовать фон.

При нарисованном фоне степень визуализации должна быть максимально близка к натуральному.

Материал в приложении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ ПИШИТЕ В ПРОЕКТЕ

УТОЧНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ.

природа должна быть центральной полосы России: ёлочки, берёзки, травка, только объект (БАНЯ) не должен стоять в чистом поле или на опушке. Рядом с объектом должны быть предметы, указывающие на его расположение на обжитом участке.

При этом нужно учитывать бюджетную стоимость бани – окружающие предметы должны соответствовать этому, рядом не должно быть шикарного особняка и т.д.

На готовом варианте, разрешением 3872*2592 (исходники есть) не должно быть размытостей др.изъянов