Обработка фото

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен54 заявки654 просмотра

Здраствуйте уважаемые веблансеры.

Нужно обработать 50 фото.

С простих и скушных сделать яркие и четкие.

14 лет назад
Fridegonda
Людмила 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Himyshka
32 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$250
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Himyshka
32 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад