Нужно "обтравить" около 50 файлов.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок645 просмотров

Результирующий формат а4, образец во вложении. Предложите вашу цену. Пришлите тест (любой обтравленный кусочек файла) на [email protected]. Заказ срочный.

14 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$77
3 дня
Неизменно превосходный результат. Спасибо!
Как всегда, отличное сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад