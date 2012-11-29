Добрый день. Ищется специалист по обработке фотографий в Raw. На постоянку. Желательно из РБ, но варианты рассмотрю. Цена за 1 обработку, примеры работ - от вас.
Нужно "обтравить" около 50 файлов.
Результирующий формат а4, образец во вложении. Предложите вашу цену. Пришлите тест (любой обтравленный кусочек файла) на [email protected]. Заказ срочный.
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