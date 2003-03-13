Обработать фото для проекта в Corel Draw

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Закрыт28 заявок475 просмотров

Обработать 13 фото. на фото изображены вторые блюда на тарелках, нужно качественно убрать фон, оставив лишь тарелку с блюдом на ней, в дальнейшем обработанное фото будет вставлено в файл corel draw, важно чтобы не было белого фона, возможно, лучше сразу обрезать в corel. в общем специалисты Вы, предлагайте варианты, цены, сроки. пример фото в приложении.

14 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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