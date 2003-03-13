Обработать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок217 просмотров

Нужно обработать фотографию (вложение 1), чтобы было также "аппетитно" как вложение 2.

14 лет назад
werewind
Виктор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад