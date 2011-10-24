Нужно сохранить все тексты - не в кривых, поэтому работа нужна вместе со шрифтами. На выходе - илюстратор цс5. Оплата сразу после проверки.
Вырезать элемент и поместить на фон
Требуется аккуратно вырезать дом (сам дом+кирпичный забор+дерево слева у дома) с фотографии, в месте, где дерево заслоняет кирпичную трубу - отредактирвать.
После вырезания дом требуется поместить на фон - где будет такая же трава, и синее (это же) небо.
Задача привести к размеру 960 на 160.
Изображение будет помещено на сайт nord.samsonov-ag.ru исходя из верстки смотрите какого размера в итоге оставить дом.
Общение по скайпу: aiardalin
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