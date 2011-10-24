Вырезать элемент и поместить на фон

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок217 просмотров

Требуется аккуратно вырезать дом (сам дом+кирпичный забор+дерево слева у дома) с фотографии, в месте, где дерево заслоняет кирпичную трубу - отредактирвать.

После вырезания дом требуется поместить на фон - где будет такая же трава, и синее (это же) небо.

Задача привести к размеру 960 на 160.

Изображение будет помещено на сайт nord.samsonov-ag.ru исходя из верстки смотрите какого размера в итоге оставить дом.

Общение по скайпу: aiardalin

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё как требовалось, правки были внесены по пожеланию. Мне понравилось! Спасибо )
Очень приятно работать с таким человеком. В наличии все что требуеться от хорошоего заказчика: компетентность, помощь и своевременная оплата)
_Chups_
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задание было сделано оперативней чем ожидал. Все потребности были учтены. Рекомендую!
Был рад сотрудничеством с Алексеем. Понятное ТЗ, незамедлительная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
_Chups_
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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