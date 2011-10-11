Меню на готовом сайте

Мой сайт http://tamtam-travel.ru

Мне хотелось бы меню как у http://www.turizm.ru/

Что конекретно бы хотелось увидеть, уникальное меню - не плагиат! А именно категории меню ( пример:

особые туры, бронирование ,справка - предположительно) - у них каждая категория меню отдельно, а у меня должна быть одна но разделена на под категории).

От и до!