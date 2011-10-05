Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!! ...
Создать дизайн мобильного приложения
Необходимо создать дизайн мобильного приложения бухгалтерской тематики.
Программа является функциональным приложением для бухгалтеров, для нее необходимо создать красивый изящный дизайн.
Инетерсуют только резиденты РФ. Заключение договора и оплата на расчетный счет банка. Присылайте предложения на [email protected], в письме указывайте, пожалуйста, ссылку на портфолио, сроки и стоимость. На веблансе писать не нужно.
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