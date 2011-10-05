Необходимо создать дизайн мобильного приложения бухгалтерской тематики.

Программа является функциональным приложением для бухгалтеров, для нее необходимо создать красивый изящный дизайн.

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