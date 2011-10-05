Создать дизайн мобильного приложения

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Закрытнет заявок130 просмотров

Необходимо создать дизайн мобильного приложения бухгалтерской тематики.

Программа является функциональным приложением для бухгалтеров, для нее необходимо создать красивый изящный дизайн.

Инетерсуют только резиденты РФ. Заключение договора и оплата на расчетный счет банка. Присылайте предложения на [email protected], в письме указывайте, пожалуйста, ссылку на портфолио, сроки и стоимость. На веблансе писать не нужно.

14 лет назад
beratormobile
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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