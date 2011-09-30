Изменение изображения в фотошопе

Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!!

На копиии выделены красным цветом что нужно испралть, выделения в зоне стен нужно выровнить!