Изменение изображения в фотошопе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок277 просмотров

Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!!

На копиии выделены красным цветом что нужно испралть, выделения в зоне стен нужно выровнить!

14 лет назад
kent66688
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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