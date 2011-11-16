Есть 1с7.7 бухгалтерия. В ней мы выставляем счета на оплату контрагентам, к примеру 1 куб.метр = 1 рублю и т.п. Всего 2000 контрагентом. нужно создать обработку для автоматического выставления счета на оплату выбранным контрагентам(или всем). ...
- Прочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть домен, необходимо создать на машине с ОС УБУНТУ 10.04 почтовый сервер на основе postfix dovecot sasl.Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перенести ИБ с 7-ки ТиС на 8.2 конфу 11.0.6.9. Фирма работает постоянно, поэтому переход нужен быстрый со всеми остатками и справочниками АКТУАЛЬНЫМИ !!! P.S. Пробовали с помошью стандартного помошника перехода на ут10 через конфигурацию ...Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать хмл обработчик для переноса данных из 1с7.7 тис в 1с8.2 ут11 В 1с7.7 к каждой номенклатуре есть сертификат качества товара, его нужно перенести к такой же номенклатуре в 1с8.2. В дальнейшем чтобы можно было ...Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
В документе реализации нужно добавить столбец остаток товара на складе. Когда оператор вобьет номенклатуру по позициям, в столбце по каждой колонке должен появляться остаток количества этого товара на складе. Печатную форму изменять не нужно П.С. пишите свои контакты ...Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется созадть патчер для торрентов, от него требуется чтобы он ловил торренты и кешировал их у себя на сервере, далее когда юзеры скачивали тот же торент отдавал уже локально а не из инета. Сделать нужно ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $17
вся инфа в т.з. По т.з., нас интересует формат DBFПрочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $600
Есть сквид 3.1, его исходники были изменены и дополнены к нему библиотеки. Все это получило модифицированный сквид с доп.функциями, но его производительность резко упала! Нужно разобраться в конфиге и исходниках сквида и увеличить его производительность. ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $17
Сушествуют обработки в 1с7.7 тис, нужно такие же сделать для 1с8.2 ут11. Прилагаю сами обработки из 7-ки и скрины к ним также что получается в ходе завершения самих обработокПрочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть 2 сервера под линукс убунту, один выполнял роль роутера другой клиент сервера. Был поднят модуль с дополнительными функциями фильтрации кеш трафика. настройка роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль , Настройка самого модуля и компиляция его ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $17
Требуется создать отчет по 1с7.7 . Описание в тзПрочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!! ...Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть 2 сервера под линукс убунту, один выполнял роль роутера другой клиент сервера. Был поднят модуль с дополнительными функциями фильтрации кеш трафика. настройка роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль , Настройка самого модуля и компиляция его ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $170
Настройка модуля роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль, Настройка самого модуля и компиляция его на сервере, взаимодействие его с маршуртиризацией. Роутер будет работать на внешнем канале провайдера и отдавать инет пользователям. Роутер должен взаимодействовать вместе с ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль умеющий отправлять статистику, Настройка самого модуля и компиляция его на сервере, взаимодействие его с маршуртиризацией. Роутер будет работать на внешнем канале провайдера и отдавать инет пользователям. Роутер должен взаимодействовать ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить коммутатор циско,за короткое времяНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
Знание с++ под линукс , perl. sh,iptables. умение настраивать маршрутиризацию в ubuntu. Модуль умеет маршрутиризировать трафик и фильтровать пакеты от сквида. Доработать модуль так, чтобы он мог маршрутиризировать трафик во внутрнней сети интернет провайдера.Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $600
Требуется доработать код прокси-сервера Squid, Изменение в конфигурации не подходит из-за уже присутствующих надстроек-аддонов в нашей версии сквидаСистемное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется доработать код прокси-сервера Squid, Изменение в конфигурации не подходит из-за уже присутствующих надстроек-аддонов в нашей версии сквида.Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад