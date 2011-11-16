kent66688

Константин Морозов kent66688

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание автоматической выгрузки счетов на оплату

    Есть 1с7.7 бухгалтерия. В ней мы выставляем счета на оплату контрагентам, к примеру 1 куб.метр = 1 рублю и т.п. Всего 2000 контрагентом. нужно создать обработку для автоматического выставления счета на оплату выбранным контрагентам(или всем). ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переход с 1С7.7 ТиС на 1С8.2 УТ11

    Требуется перенести ИБ с 7-ки ТиС на 8.2 конфу 11.0.6.9. Фирма работает постоянно, поэтому переход нужен быстрый со всеми остатками и справочниками АКТУАЛЬНЫМИ !!! P.S. Пробовали с помошью стандартного помошника перехода на ут10 через конфигурацию ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос данных из 1С7.7 в 1С8.2

    Требуется написать хмл обработчик для переноса данных из 1с7.7 тис в 1с8.2 ут11 В 1с7.7 к каждой номенклатуре есть сертификат качества товара, его нужно перенести к такой же номенклатуре в 1с8.2. В дальнейшем чтобы можно было ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение документа в 1С8.2 УТ 11

    В документе реализации нужно добавить столбец остаток товара на складе. Когда оператор вобьет номенклатуру по позициям, в столбце по каждой колонке должен появляться остаток количества этого товара на складе. Печатную форму изменять не нужно П.С. пишите свои контакты ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание патчера – кеша для торрентов

    Требуется созадть патчер для торрентов, от него требуется чтобы он ловил торренты и кешировал их у себя на сервере, далее когда юзеры скачивали тот же торент отдавал уже локально а не из инета. Сделать нужно ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переписать исходинки сквида 3.1

    $600

    Есть сквид 3.1, его исходники были изменены и дополнены к нему библиотеки. Все это получило модифицированный сквид с доп.функциями, но его производительность резко упала! Нужно разобраться в конфиге и исходниках сквида и увеличить его производительность. ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание 1С обработок 8.2 УТ11

    $17

    Сушествуют обработки в 1с7.7 тис, нужно такие же сделать для 1с8.2 ут11. Прилагаю сами обработки из 7-ки и скрины к ним также что получается в ходе завершения самих обработок

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка роутера под линукс

    $100

    Есть 2 сервера под линукс убунту, один выполнял роль роутера другой клиент сервера. Был поднят модуль с дополнительными функциями фильтрации кеш трафика. настройка роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль , Настройка самого модуля и компиляция его ...

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение изображения в фотошопе

    $10

    Есть снимок здания, необходимо качественно прорисовать окна и убрать бахрому с периметра окна, т.е. идет стена ровная потом окно и никаких излишеств не было, чисто выполены окна как сняты на цифровик а не как нарисованны!!! ...

    Photoshop
    Прочее6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка модуля роутера под линукс

    $100

    Есть 2 сервера под линукс убунту, один выполнял роль роутера другой клиент сервера. Был поднят модуль с дополнительными функциями фильтрации кеш трафика. настройка роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль , Настройка самого модуля и компиляция его ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка модуля роутера под линукс

    $170

    Настройка модуля роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль, Настройка самого модуля и компиляция его на сервере, взаимодействие его с маршуртиризацией. Роутер будет работать на внешнем канале провайдера и отдавать инет пользователям. Роутер должен взаимодействовать вместе с ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание роутера под линукс убунту

    Создание роутера под линукс убунту, есть дополнительный модуль умеющий отправлять статистику, Настройка самого модуля и компиляция его на сервере, взаимодействие его с маршуртиризацией. Роутер будет работать на внешнем канале провайдера и отдавать инет пользователям. Роутер должен взаимодействовать ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработать модуль-роутер под ubuntu

    Знание с++ под линукс , perl. sh,iptables. умение настраивать маршрутиризацию в ubuntu. Модуль умеет маршрутиризировать трафик и фильтровать пакеты от сквида. Доработать модуль так, чтобы он мог маршрутиризировать трафик во внутрнней сети интернет провайдера.

    UbuntuPerl
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад