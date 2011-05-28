Требуется доработать модуль-роутер под ubuntu

Системное программированиеЗакрыт1 заявка245 просмотров
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Знание с++ под линукс , perl. sh,iptables. умение настраивать маршрутиризацию в ubuntu.

Модуль умеет маршрутиризировать трафик и фильтровать пакеты от сквида.

Доработать модуль так, чтобы он мог маршрутиризировать трафик во внутрнней сети

интернет провайдера.

Ubuntu
13 лет назад
kent66688
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад