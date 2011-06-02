Отредактировать формы 1С 7.7 срочно

Задание не сложное, но нужно бы поскорее.

Есть две конфигурации 1С 77 бухгалтерия.

Необходимо отредактировать форму счета (внести пару строк в шаблон) и сделать возможность выписка товарного чека.

Если в данной конфигурации чек будет сделать не возможным, то перенести все данные в другую конфигурцию и выполнить вышепоставленные задачи.

Необходимо сделать до 07.00, 02.06.2011.

Все заявки только в проект.

Цену указывайте сразу.

Выбранному исполнителю скину архив с конфигурациями.