Отредактировать формы 1С 7.7 срочно

Системное программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание не сложное, но нужно бы поскорее.

Есть две конфигурации 1С 77 бухгалтерия.

Необходимо отредактировать форму счета (внести пару строк в шаблон) и сделать возможность выписка товарного чека.

Если в данной конфигурации чек будет сделать не возможным, то перенести все данные в другую конфигурцию и выполнить вышепоставленные задачи.

Необходимо сделать до 07.00, 02.06.2011.

Все заявки только в проект.

Цену указывайте сразу.

Выбранному исполнителю скину архив с конфигурациями.

13 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад