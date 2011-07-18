Java сервер для трекера

$50
Системное программированиеЗавершен3 заявки311 просмотров
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Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных.

Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд.

Также в БД хранятся ID трекеров, если сиганл пришел с ид, которого нет в списке, то такие записи игнорируются.

Сигнал приходит в виде UTF-8 строки.

База данных PosgreSQL.

Платформа Java

ОС Ubuntu

12 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранные исполнители
apw357
48 летШвейцария
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
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dzhvadim
Вадим 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней