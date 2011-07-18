Java сервер для трекера

Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных.

Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд.

Также в БД хранятся ID трекеров, если сиганл пришел с ид, которого нет в списке, то такие записи игнорируются.

Сигнал приходит в виде UTF-8 строки.

База данных PosgreSQL.

Платформа Java

ОС Ubuntu