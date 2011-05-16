dzhvadim

Вадим dzhvadim

 
46 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Разработка JAVA-приложений, C#, C, PHP. Работа с БД Oracle, MySql.

[email protected]

PHPMySQLOracleJava
Портфолио
  • JAsedo
    JAsedo
    412 просмотров
  • FmStat
    FmStat
    396 просмотров
  • Graph
    Graph
    415 просмотров
Отзывы заказчиков
pingons1983
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
3 файла excel с одинаковой структурой объединить
Все выполнено СУПЕР!!! Рекомендую!
рекомендую
Ответный отзыв
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Выгрузить в EXCEL
Отличная работа! Быстро и качественно!
рекомендую
Ответный отзыв
Pavkab
Павел 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Клиент-серверное приложение на Java
Заказывал у Вадима написание клиент - серверного приложения, работой доволен. Выполнил задание качественно и в срок. Приятно работать с такими людьми.
рекомендую
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Visual Studio переделать исходник
Великолепное исполнение задания. Даже отсутствие некоторых исходных файлов не помешало выполнить мой заказ быстро и точно. Хочется отметить высокий уровень знаний Microsoft Visual Studio и SQL Если поручите срочный проект Вадиму - все получится.
рекомендую
Ответный отзыв
platur
Юрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
В Excele заполнить таблицу на 3,5тыс строк товаров
Работа выполнена грамотно, быстро и автоматически с помощью формулы - что исключает ошибки ручного ввода. Лучший вариант в нашем случае. Рекомендуем исполнителя ;-) И видимо будем еще обращаться с подобными заданиями.
рекомендую
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
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