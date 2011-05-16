Разработка JAVA-приложений, C#, C, PHP. Работа с БД Oracle, MySql.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Все выполнено СУПЕР!!! Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! Быстро и качественно!
$1
10 баллов
13 лет назад
Заказывал у Вадима написание клиент - серверного приложения, работой доволен. Выполнил задание качественно и в срок. Приятно работать с такими людьми.
$1
10 баллов
13 лет назад
Великолепное исполнение задания. Даже отсутствие некоторых исходных файлов не помешало выполнить мой заказ быстро и точно. Хочется отметить высокий уровень знаний Microsoft Visual Studio и SQL Если поручите срочный проект Вадиму - все получится.
$1
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена грамотно, быстро и автоматически с помощью формулы - что исключает ошибки ручного ввода. Лучший вариант в нашем случае. Рекомендуем исполнителя ;-) И видимо будем еще обращаться с подобными заданиями.
Прикладное ПО
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#69