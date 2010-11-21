pingons1983

Денис pingons1983

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевести pdf в doc

    Надо переводить книги из pdf формата в формат текста (Word) с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено ...

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать программу на VB

    Есть программа на VB для заполнения бланка и вывода его на печать. Необходимо организовать печать второй стороны бланка. На второй стороне печатается всего одно поле из БД(Access), ввод этого поля я уже ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать простую программу на VB

    Есть программа способная записывать в Бд (Access) Данные введенные в Textbox' ы. 1) Необходимо организовать подстановку введенных данных в некий бланк, с последующим выводом на печать заполненного бланка. Правда есть один ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3 файла excel с одинаковой структурой объединить

    Есть три папки в каждой папке есть xls файлы с одинаковыми названиями, абсолютно все файлы имеют одинаковую структуру отличаются только данными в полях таблиц. Необходимо создать в четвертой папке файлы с темже названием ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести pdf в doc

    Надо переводить книги из pdf формата в формат текста с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

dzhvadim
Вадим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
3 файла excel с одинаковой структурой объединить
рекомендую
Все выполнено СУПЕР!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
maximelle
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Дописать простую программу на VB
.........
Выполненной работой очень доволен, все выполнено качественно и в срок! Приятно иметь дело!
Ответный отзыв