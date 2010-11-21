pingons1983

Надо переводить книги из pdf формата в формат текста (Word) с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено ...
- Прочее18 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть программа на VB для заполнения бланка и вывода его на печать. Необходимо организовать печать второй стороны бланка. На второй стороне печатается всего одно поле из БД(Access), ввод этого поля я уже ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть программа способная записывать в Бд (Access) Данные введенные в Textbox' ы. 1) Необходимо организовать подстановку введенных данных в некий бланк, с последующим выводом на печать заполненного бланка. Правда есть один ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть три папки в каждой папке есть xls файлы с одинаковыми названиями, абсолютно все файлы имеют одинаковую структуру отличаются только данными в полях таблиц. Необходимо создать в четвертой папке файлы с темже названием ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо переводить книги из pdf формата в формат текста с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено ...Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад