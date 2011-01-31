Перевести pdf в doc

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Закрыт20 заявок431 просмотр

Надо переводить книги из pdf формата в формат текста с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено как надо.

Пример до: http://решебник5-11.рф/images/stories/GDZ/rus6-0.pdf

на выходе что-то подобное: http://решебник5-11.рф/index.php/5-class/russia/52-2010-11-21-21-25-38

Пожалуйста указывайте примерную стоимость и сроки.

14 лет назад
pingons1983
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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