Перевести pdf в doc

Надо переводить книги из pdf формата в формат текста с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено как надо.

Пример до: http://решебник5-11.рф/images/stories/GDZ/rus6-0.pdf

на выходе что-то подобное: http://решебник5-11.рф/index.php/5-class/russia/52-2010-11-21-21-25-38

Пожалуйста указывайте примерную стоимость и сроки.