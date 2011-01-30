Добрый день. Нужно выполнить перевод текста. Текст о автомобильных дисках, всего 495 слов.
Перевод с корейского
Необходим грамотный, опытный переводчик корейского для перевода с корейского на русский личного документа. Контакты и разумные тарифы оставляйте в проекте
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