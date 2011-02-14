Перевод на английский персонально для night-bird

$100
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Завершен1 заявка128 просмотров

Перевод контента блога для создания англоязычной версии.

14 лет назад
zerg959
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
7 дней
Спасибо, Илона. Качественный перевод, сделанный с опережением сроков. Удалось сохранить стиль русского текста. Надеюсь продолжить сотрудничество.
Осталась довольна сотрудничеством с Ильей! Дал довольно большие сроки, оплатил своевременно. Мой +!

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night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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