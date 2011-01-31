Необходим перевод с английского на русский.

$33
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Завершен27 заявок542 просмотра

Тематика - туризм. Нужно перевести 21.5К на русский язык.

Оплата - 1.5 за 1000 знаков.

14 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alimana
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$33
3 дня
Спасибо большое за своевременно выполненную работу и ее хорошее качество! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Искренне благодарна Кристине за сотрудничество! Честный и порядочный заказчик, огромный плюс - всегда на связи. Буду рада выполнять проекты для Кристины в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

alimana
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад