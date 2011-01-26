Перевод 4-х текстов с английского

$50
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Завершен2 заявки161 просмотр

СРОЧНО!

Перевод 4 статей - коротких - около 1000 символов.

С Английского на Руский

14 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Перевод с Английского на Русский выполен на ура! Быстро (в течении нескольких часов за 3 непростых текста) и качественно. Очень благодарен!
Спасибо за сотрудничество. Четкие условия работы, постоянная связь, моментальная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад

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