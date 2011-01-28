Перевод

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен26 заявок316 просмотров

Дано: текст на англ языке в кол-ве 27тыс знаков. Тема производители игрушек, бренды.

Требуется: выполнить перевод на рус язык.

Запрещается использование готового перевода, продажа, размещение на сайтах и тд.

Обязательно выполнение тестового перевода и наличие хорошего опыта.

14 лет назад
dvd
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

translatornatali
Наталия 
51 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа и, что немаловажно, недорого ;)
От сотрудничества с Василием остались только положительные впечатления. Побольше бы таких работодателей! Произвёл своевременную оплату и даже с бонусом! Спасибо ещё раз.

Заявки фрилансеров

translatornatali
Наталия 
51 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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