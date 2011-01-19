Перевод с иврита

$250
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Закрыт5 заявок204 просмотра

Необходимо перевести с иврита проект конституции израиля для научной работы. проект официальный, кнессета. жду предложения с ценой. в теме письма указывать проект.

14 лет назад
rpashkov
Роман 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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