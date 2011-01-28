Перевод документации к ПО

Требуется перевести документацию по API программного продукта:

http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/

Перевод необходимо выполнить в формате MS Word с сохранением структуры и стилей (автоматическое оглавление, встроенные картинки и т.п.) Исполнителя прошу самостоятельно оценить объем перевода и в заявке указать три вещи:

1. Стоимость работы

2. Окончательный срок сдачи перевода

3. Контактный емейл.

Для проверки владения терминами предметной области я попрошу выбранного исполнителя прислать мне перевод этой страницы: http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/content.php?screen=ch05s02.php

Оплата яндекс-деньгами, переводом на банковский счет или наличными в Петербурге.