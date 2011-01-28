Перевод документации к ПО

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Завершен4 заявки326 просмотров

Требуется перевести документацию по API программного продукта:

http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/

Перевод необходимо выполнить в формате MS Word с сохранением структуры и стилей (автоматическое оглавление, встроенные картинки и т.п.) Исполнителя прошу самостоятельно оценить объем перевода и в заявке указать три вещи:

1. Стоимость работы

2. Окончательный срок сдачи перевода

3. Контактный емейл.

Для проверки владения терминами предметной области я попрошу выбранного исполнителя прислать мне перевод этой страницы: http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/content.php?screen=ch05s02.php

Оплата яндекс-деньгами, переводом на банковский счет или наличными в Петербурге.

PHP
14 лет назад
Voip4You
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

The_Entity
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена в срок, с соблюдением всех требований и на высоком профессиональном уровне. Рекомендую Антона как грамотного переводчика.
С Александром было приятно работать: интересная тематика; четко поставленная задача; предоставление ответов на узкоспециальные вопросы; достойная и своевременная оплата удобным способом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

The_Entity
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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