Начинающий в Java, JavaScript, Python. Готов работать безвозмездно
Щеглов Антон Евгеньевич
Часовой пояс: GMT+3
Эл. почта: [email protected]
Skype: anton-shcheglov
Моб. тел.: +7(989)6107331
http://www.proz.com/translator/1293502
Профессиональные навыки
• Начальные знания Java, JavaScript, Python, написание простых запросов SQL
• Базовые навыки работы в Eclipse IDE, NetBeans IDE, MySQL Workbench, Oracle SQL Developer
• Базовые навыки создания статических веб-страниц средствами HTML и CSS
• Навыки перевода с английского языка в сфере IT: компьютерная техника, программное обеспечение, мобильные устройства, бытовая электроника, телекоммуникации, EDMS, ERP, SAP
• Навыки работы в Trados 2007, TagEditor, SDLX 2007, Trados 2009, OmegaT, Wordfast
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в срок, с соблюдением всех требований и на высоком профессиональном уровне. Рекомендую Антона как грамотного переводчика.
Ответный отзыв
С Александром было приятно работать: интересная тематика; четко поставленная задача; предоставление ответов на узкоспециальные вопросы; достойная и своевременная оплата удобным способом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
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нет рейтинга