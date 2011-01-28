The_Entity

Антон The_Entity

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Начинающий в Java, JavaScript, Python. Готов работать безвозмездно

Щеглов Антон Евгеньевич

Часовой пояс: GMT+3

Эл. почта: [email protected]

Skype: anton-shcheglov

Моб. тел.: +7(989)6107331

http://www.proz.com/translator/1293502

Профессиональные навыки

• Начальные знания Java, JavaScript, Python, написание простых запросов SQL

• Базовые навыки работы в Eclipse IDE, NetBeans IDE, MySQL Workbench, Oracle SQL Developer

• Базовые навыки создания статических веб-страниц средствами HTML и CSS

• Навыки перевода с английского языка в сфере IT: компьютерная техника, программное обеспечение, мобильные устройства, бытовая электроника, телекоммуникации, EDMS, ERP, SAP

• Навыки работы в Trados 2007, TagEditor, SDLX 2007, Trados 2009, OmegaT, Wordfast

JavascriptPythonMySQLOracleHTMLCSSJavaTrados
Отзывы заказчиков
Voip4You
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Перевод документации к ПО
Работа выполнена в срок, с соблюдением всех требований и на высоком профессиональном уровне. Рекомендую Антона как грамотного переводчика.
С Александром было приятно работать: интересная тематика; четко поставленная задача; предоставление ответов на узкоспециальные вопросы; достойная и своевременная оплата удобным способом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга