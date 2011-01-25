Перевести договор

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Завершен11 заявок352 просмотра

Здравствуйте,необходимо грамотна перевести договор на английский язык !

Жду ваших предложений по стоимости ! Сроки -сегодня до вечера !

Договор в приложении. (так же в приложении договор на разработку лого,точно такой же за исключением или корректировки нескольких строк).

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

8davids8
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличное знание языка !!! Оперативно и качественно справился Максим с заданием !!! Спасибо !
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

8davids8
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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