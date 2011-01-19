Перевод, приватно для deeforgotten

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка146 просмотров

Данный проект является приватным. Исполнитель - Пернабекова Дина (deeforgotten)

Перевод биографии рок-группы (англ.)

14 лет назад
Orris
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$6
1 день
Очень доволен переводом. Не стали помехой "крылатые выражения" и специальные термины. Получился отличный текст. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую всем! Интересное задание по переводу и моментальная оплата. Заказчик всегда был на связи для обсуждения задания. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Удаленный перевод на немецкий язык

    $50

    Требуется переводчик немецкого языка для перевода художественной статьи (3084 знаков без пробелов) с русского на немецкий, тематика туризм. Нужен качественный перевод. Оплата: Webmoney, Paypal. Прошу перевести следующий пример текста и указать цену ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод руководства с англ. яз. на рус. яз.

    $4000

    Здравствуйте! Требуется помощь квалифицированного переводчика английского языка с переводом руководства оператора кромкогибочного пресса с английского языка на русский язык. Общий объём текста на перевод - 20,5 учётных страниц (по 1800 знаков с пробелами). Срок ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вольный перевод заметок

    Необходимо своими словами перевести небольшие обзоры с сайта http://alltwitterapps.com/ (Это описание различных плагинов и сервисов для Twitter) Объем каждой записи не менее 300 символов. Объем: 270 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Детский перевод о животных рус.>англ.

    Привет. В общем, есть около 40 животных. Нужно о каждом из них написать по пятьдесят-семьдесят слов, описание для ДЕТСКОЙ игры. Проще некуда, никаких сложностей, я просто не успеваю. Источников море, если погуглить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • ASAP: Перевести технический текст

    Нужно перевести технический текст достоверно и грамотно. Речь не о переводе через программку. Объем 4 страницы, по знакам в районе 6 К получается.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад