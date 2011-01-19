Требуется переводчик немецкого языка для перевода художественной статьи (3084 знаков без пробелов) с русского на немецкий, тематика туризм. Нужен качественный перевод. Оплата: Webmoney, Paypal. Прошу перевести следующий пример текста и указать цену ...
Перевод, приватно для deeforgotten
Данный проект является приватным. Исполнитель - Пернабекова Дина (deeforgotten)
Перевод биографии рок-группы (англ.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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