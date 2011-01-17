Детский перевод о животных рус.>англ.

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Завершен4 заявки271 просмотр

Привет.

В общем, есть около 40 животных. Нужно о каждом из них написать по пятьдесят-семьдесят слов, описание для ДЕТСКОЙ игры. Проще некуда, никаких сложностей, я просто не успеваю.

Источников море, если погуглить сложно - могу дать.

Выполнить до вечера воскресенья, максимум до обеда понедельника.

Ваши предложения пишите.

Спасибо.

14 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все гуд, в сжатые сроки работа выполнена. Рекомендую узнать замужем ли и охмурить. ^_^
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Приятный в общении. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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