Детский перевод о животных рус.>англ.

Привет.

В общем, есть около 40 животных. Нужно о каждом из них написать по пятьдесят-семьдесят слов, описание для ДЕТСКОЙ игры. Проще некуда, никаких сложностей, я просто не успеваю.

Источников море, если погуглить сложно - могу дать.

Выполнить до вечера воскресенья, максимум до обеда понедельника.

Ваши предложения пишите.

Спасибо.