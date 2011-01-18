Приватный проект для FPM

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки255 просмотров

Требуется перевод страницы сайта, тематика - яхтенный спорт.

14 лет назад
lanox
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
3 дня
Получила заказ в срок и без каких бы то ни было претензий. Аккуратный и пунктуальный исполнитель, надеюсь на помощь в работе над всеми дальнейшими проектами, с удовольствием рекомендую всем, кто нуждается в профессиональной помощи.
Работали с Оксаной уже второй раз, очень успешно! Грамотный, вежливый заказчик, четко ставит задачу, оплачивает в соответствии с договоренностью и в установленный срок. Приятно! Готовы сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад