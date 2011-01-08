Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами. Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить. Оплата - WMZ
Перевод текста с английского на русский (медицина)
Перевод текста с английского на русский тематика (медицина) 47 стр. 3 $ за 1 страницу, срок выполнения до 14.01.2011 (вечер). Оплата в течении 30 дней.
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