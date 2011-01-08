Перевод текста с английского на русский (медицина)

$141
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Закрыт25 заявок501 просмотр

Перевод текста с английского на русский тематика (медицина) 47 стр. 3 $ за 1 страницу, срок выполнения до 14.01.2011 (вечер). Оплата в течении 30 дней.

14 лет назад
Woldemar79
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

suprahelen
Алена 
34 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$2
2 дня

Заявки фрилансеров

suprahelen
Алена 
34 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад