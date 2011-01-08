Купил программу ioncube.com "PHP Encoder Cerberus Edition 7.0 for Win32" она естественно на английском и как ей пользоваться не очень понимаю. В цену покупки входит тех поддержка, НО она так же на ...
EN сайт, требуется корректировка статей
Требуется проверка и корректировка 3-х статей на английском языке с лингвистической точки зрения (правильности написания, ошибки, пунктуация, употребляемость терминов).
И изменение статей с точки зрения СЕО, не меняя смыслового значения.
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