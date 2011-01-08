EN сайт, требуется корректировка статей

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Завершен5 заявок237 просмотров

Требуется проверка и корректировка 3-х статей на английском языке с лингвистической точки зрения (правильности написания, ошибки, пунктуация, употребляемость терминов).

И изменение статей с точки зрения СЕО, не меняя смыслового значения.

14 лет назад
Messere
52 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все выполнено оперативно и качественно! Нам нужно было все сделать в кратчайшие сроки оговорены были сутки, выполненно за 5 часов!-Респект!!! Буду продолжать работать с Estell чего и Вам рекомендую.
Приятный и адекватный человек: задача была поставлена четко, со всеми необходимыми деталями, оплата поступила своевременно, впечатления о сотрудничестве исключительно положительные. Надеюсь на дальнейшую работу с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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