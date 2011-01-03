Перевод на французский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки180 просмотров

СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики французского языка с опытом работы.

перевод на французский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 2,5 дол за 1800 знаков с пробелами.

Резюме высылать на [email protected]

14 лет назад
exclusive987
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод на японский язык

    СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики японского языка с опытом работы. перевод на японский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 6-7 дол за 1800 знаков с пробелами. Резюме высылать на [email protected]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод файлов языка с EN на RU

    Нужно перевести файлы, которые приложены в архиве с английского на русский, с сохранением кода. Где необходим знак " перед ним нужно ставить \ На предложения в личку не отвечаю. От вас жду цену ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод рус.-англ., обор-е нефтехранилища, 74 стр.

    Есть заказ на русско-английский перевод (во вложении). Требования: точность и аккуратность перевода. Грамотный и достаточно красивый (без рунглиша) английский. Срок выполнения: 9 дней со дня выдачи. Предлагаемая оплата: 160 рублей за 1800 ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочный перевод на немецкий язык

    $250

    Друзья, Нужен срочный перевод на немецкий язык, 9 страниц, до 9-10 утра завтра. Кому скучно и кто может взять перевод в работу? Ставка - 350 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с английского на литовский

    Добрый день! Необходимо произвести перевод с английского на литовский. В предложение прошу указывать: 1) Стоимость за 1000 знаков, без пробелов 2) Предложения публиковать исключительно в ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести на англ. с русского письмо в саппорт

    Итак есть письмо в саппорт зарубежного 125 слов из которых 1/5 это данные типа логина/названия. Нужно сделать перевод письма. Оплата 2 бакса. Нужен человек с отличным знанием языка и хорошим рейтингом/отзывами.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод на английский язык

    $250

    Здравствуйте! Для участия в большом проекте по переводу технико-нормативной документации (стандарты ГОСТ-Р) требуются переводчики английского языка с собственной программой Trados 6.5 - 7.5 / SDL Trados 2007, знаниями в электротехнической области и наличием возможности ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Художественный перевод

    Уважаемые коллеги! Требуется перевод художественного произведения. Языковая пара: русско-английская (США) Основные требования: 1. Умение передать художественный стиль автора. 2. Наличие литературно-писательских способностей. 3. Опыт художественных переводов ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад