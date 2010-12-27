Всех с наступающим. Ищется переводчик с китайского на русский для перевода языковых файлов интернет магазина, приблизительно 5000 иероглифов. Тестовое задание обязательное, просьба высылать варианты в личку. p.s. Файл ...
Художественный перевод
Уважаемые коллеги!
Требуется перевод художественного произведения.
Языковая пара: русско-английская (США)
Основные требования:
1. Умение передать художественный стиль автора.
2. Наличие литературно-писательских способностей.
3. Опыт художественных переводов - не менее 3 лет.
4. Высокий уровень грамотности.
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тарифы
2. Резюме + образцы прошлых работ.
3. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ
В теме письма прошу указать: [IRSHA]
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Оплата заказов через Moneybookers.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
Заявки фрилансеров
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