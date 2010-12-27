Художественный перевод

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Закрыт10 заявок681 просмотр

Уважаемые коллеги!

Требуется перевод художественного произведения.

Языковая пара: русско-английская (США)

Основные требования:

1. Умение передать художественный стиль автора.

2. Наличие литературно-писательских способностей.

3. Опыт художественных переводов - не менее 3 лет.

4. Высокий уровень грамотности.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тарифы

2. Резюме + образцы прошлых работ.

3. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ

В теме письма прошу указать: [IRSHA]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

14 лет назад
russian-perevod
Альянс 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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