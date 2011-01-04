Срочно. Перевод с русского на английский в Эксель.

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Завершен5 заявок419 просмотров

Срочная работа - частично заполненные словами таблицы Эксель требуют перевода на английский.

14 лет назад
NataliaG
Наталья 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Мария, большое спасибо за качественную и оперативную работу. С удовольствием буду сотрудничать дальше. Наталья
Очень довольна сотрудничеством. Наталья - очень ответственный человек, постоянно на связи. Одна из тех заказчиков, которые четко ставят задачу и оплачивают без промедления. Надеюсь на долговременное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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