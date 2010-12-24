На несколько языков: узб., чечен., черкес. и др.

Перевести 1 страницу сайта (объём 4113 знаков) с описанием компьютерной программы (текст ориентирован на обычных пользователей) с русского на языки:

- узбекский;

- чеченский;

- черкесский;

- якутский;

- тувинский;

- аварский;

- даргинский.

Фрагмент текста для оценки:

Человек может говорить на множестве иностранных языков, но когда дело доходит до счета он всегда прибегает к своему родному языку. Если вы ученик или студент, вы можете тренироваться в правильном написании чисел на вашем родном языке, а также и на иностранном языке, который вы изучаете. Если вы путешествуете по бизнесу, английский вероятнее всего, является вашим основным языком общения. Если вы турист, уметь считать также имеет важное значение, как например понимать значение простых фраз которые позволят вам быть принятым местным населением. Местные жители будет очарованны видеть, что иностранцы стараются быть ближе к их образу жизни. Вы можете затем использовать счет в такси, в ресторане, на рынке, чтобы поторговаться о цене оригинальных сувениров ...

Прошу сообщать о готовность взяться за перевод, стоимость, резюме с описанием применимого опыта, контакты (skype, мобильный) на [email protected].

Оплата: WM, ЯД, перевод на счёт физлица; в течение 3 дней после сдачи.