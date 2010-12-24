Русско-английский технический небольшой перевод

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Завершен2 заявки129 просмотров

Имеется техническое задание на Русском языке, её необходимо грамотно перевести на Английский.

Одна страница.

14 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Быстро и без проблему, 10 баллов.
Отличный заказчик. Все объяснил, быстро проверил и оплатил. Спасибо за сотрудничество.

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eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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