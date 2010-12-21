Перевод соглашения с английского языка

$250
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Закрыт3 заявки208 просмотров

Здравствуйте!

Требуется один переводчик английского языка для помощи с переводом текста договора на русский язык. Предлагаю ставку 200,00 рублей за одну учётную страницу по тексту оригинала. Объём текста на перевод - 35 учётных страниц. Срок - воскресенье, 26.12.2010, время уточню в течение сегодняшнего рабочего дня. Ваши предложения прошу направлять по электронной почте по адресу dperepelin (at) mosprotext (dot) com. Только переводчики английского языка, посредников прошу не беспокоиться. В теме письма, пожалуйста, укажите "Ответ на объявление на портале Weblancer.net от 24.12.2010". Хотелось бы подключить к этому переводу человека с опытом перевода договорной документации, наличием своей программы Традос и возможностью получать оплату на счёт пластиковой карты Visa, MasterCard, etc., открытой в российском банке, либо по ПС Яндекс.Деньги, Moneybookers, а также по перечислению на р/с ИП, фирмы-резидента РФ (последнее - идеал).

Ваших предложений я жду до 13:00 сегодняшнего дня.

14 лет назад
mazlum
53 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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