От вас требуется задать мне вопросы, ответя на которые вы сможете сделать мне резюме
Перевод краткой инструкции с англ. на рус.
Интересует перевод файла в приложении.
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