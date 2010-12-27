Перевод краткой инструкции с англ. на рус.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен16 заявок331 просмотр

Интересует перевод файла в приложении.

14 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vtos
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$15
1 день
Все сделано на отлично!
Своевременная оплата, решительность в выборе исполнителя, в общении - ничего лишнего, только по делу - коротко и ясно. Впечатления от сотрудничества самые приятные.

Заявки фрилансеров

vtos
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад