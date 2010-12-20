Перевод RUS->ENG, 1500 символов, сегодня

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Завершен4 заявки260 просмотров

Нужно перевести текст размер 1500 символов, перевод нужен очень качественный. Тематика рекламное предложение инвестиционным проектам. Перевод желательно начать делать сейчас.

Связь icq 293899.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Спасибо за работу, было выполнено качественно и в срок.
Чёткое ТЗ, мгновенная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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